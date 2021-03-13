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"Слуга народу" під егідою Зеленського об'їде територіальні громади для обговорення законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

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"Слуга народу" під егідою Зеленського об'їде територіальні громади для обговорення законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук
Текст законопроєкту про місцевий референдум найближчим часом з'явиться на сайті Верховної Ради.

Про це розповів у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.

"Ми його зараз підготували. У середу я дав завдання сигналізувати текст, потім ми його передаємо на вичитку і найближчим часом виставляємо на сайті Верховної Ради для обговорення. Після цього під егідою президента ми об'їдемо дуже багато місцевих територіальних громад, щоб обговорити безпосередньо це у них... Зрозуміло, що ми не об'їдемо всі, але схід, захід, південь, північ  ми охопимо. Візьмемо результати інтернет-обговорення і потім допрацьовуємо, відправимо на венеціанку і виносимо в зал", - розповів Стефанчук.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    "Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2400
  • jklpqrs
    Я так понимаю, что без бития они не мыслят житие.
  • Tierre
    Какие нафиг местные референдумы? Для чего? Чтобы рашке проще было Украину по кускам отхватывать?
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