Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук
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Новостворена політрада партії "Слуга народу" на своєму першому засіданні обрала головою політради главу фракції "СН" у ВР Давида Арахамію.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала "слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, політрада також обрала чотирьох заступників - Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця і Вадима Галайчука.
Секретарем політради призначено Анатолія Остапенка.
Крім цього, Кравчук уточнила, що ще 8 заступників буде обрано на наступних засіданнях.
"Загальна кількість членів політради має бути 73", - уточнила Кравчук.