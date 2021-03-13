Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук

Новостворена політрада партії "Слуга народу" на своєму першому засіданні обрала головою політради главу фракції "СН" у ВР Давида Арахамію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала "слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, політрада також обрала чотирьох заступників - Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця і Вадима Галайчука.

Секретарем політради призначено Анатолія Остапенка.

Крім цього, Кравчук уточнила, що ще 8 заступників буде обрано на наступних засіданнях.

"Загальна кількість членів політради має бути 73", - уточнила Кравчук.

Читайте також: До політради "Слуги народу" увійшли міністри Федоров, Малюська, Ткаченко і Стефанішина