Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому не задекларував машину, яку 12 березня оштрафувала поліція за парковку на пішохідному переході біля Офісу президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана в цьому році, і до 1 квітня в наступній декларації все побачите", - пояснив Арахамія журналістам.

Він зазначив, що члени сім'ї декларують придбане майно раз на рік.

"Якби я купував на себе, то мав повідомити протягом 15 днів", - додав Арахамія.

Як повідомлялося, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркувався своїм автомобілем безпосередньо на пішохідному переході.

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