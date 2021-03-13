Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: рятувальники продовжують шукати зниклого безвісти моряка, а також тіло загиблого капітана

Рятувальники продовжують шукати двох українців із затонулого біля берегів Румунії суховантажу: один із них загинув і один вважається зниклим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Румунії.

Напередодні пошукова операція завершилася безрезультатно, вранці в суботу пошуки відновили.

В операції беруть участь сили й спеціальні судна берегової охорони Прикордонної поліції Румунії і Морської судноплавної адміністрації.

"Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його зафіксували в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, якого від початку пошукової операції вважають зниклим безвісти", - пояснили в посольстві.

Стан врятованих моряків оцінюється як задовільний. Вони залишатимуться в лікарні міста Констанца до 15 березня.

"Залежно від стану здоров'я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня", - зазначають у посольстві.

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Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo-Balt 179 з 13 українцями на борту. Десятьох моряків врятовано, двоє загинули, тривали пошуки однієї людини. Пізніше МЗС оприлюднило імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Зокрема, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні було 10 українців і двоє іноземців. Дві людини загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали безвісти.

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