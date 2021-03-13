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У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія

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У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що робота міністрів у політраді партії не займатиме багато часу.

Про це він розповів журналістам, коментуючи входження до політради партії чотирьох міністрів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це не executive орган, це політичний орган, тому він займає набагато менше часу, ніж керівник обласною організацією, наприклад. Тому я не думаю, що у міністрів виникне велика проблема з цим", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що політрада буде розділена на так звані комітети.

"Там будуть ті люди, які можуть більше часу приділяти цій організаційній роботі, а міністри можуть приєднуватися за бажанням. Я в цьому не бачу великого навантаження", - додав нардеп.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Уверен, даже если министры в Украине вообще перестанут ходить на работу, разницы никто не заметит.
  • simple spinning
    Время будут тратить только на получение конвертов с кешем и подписи ?
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    дам тобе один политсовет: вали, пока не поздно
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