У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну

У Польщі понад 2,8 мільйонів людей вже отримали щеплення першою дозою COVID-вакцини, 1,5 млн - вже отримали обидві дози.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЕП" із посиланням на PAP.

Згідно з останніми даними, в країні зробили загалом майже 4,4 млн щеплень проти коронавірусу.

Понад 2 835 000 отримали щеплення першою дозою, та 1 555 400 осіб – вже обома дозами вакцини. Населення країни - близько 38 млн.

Від початку вакцинації Польща отримала близько 5,3 млн доз.

Прем'єр Матеуш Моравецький у п'ятницю заявив, що кількість щеплень за день можна буде збільшити в рази, якщо тільки країна отримає більше вакцини.

"Ми готові збільшити кількість вакцинованих за день у три-чотири рази, і вакцинувати за місяць 10 млн і навіть понад 10 млн людей. Все що нам треба – це більше доз", - сказав він.

Моравецький розповів, що спілкувався про поставки вакцин з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і заклики прискорити поставки лунають також від прем'єрів кількох інших країн.

"Тиск має сенс, тому що навіть затвердження вакцини Johnson & Johnson сталося на кліька днів раніше, ніж очікували. Це означає, що ці вакцини потраплять у Польщу швидше", - додав він.

Також читайте: 5 країн-членів ЄС просять розібратися із диспропорціями в розподілі вакцин проти коронавірусу