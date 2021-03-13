У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЕП" із посиланням на PAP.
Згідно з останніми даними, в країні зробили загалом майже 4,4 млн щеплень проти коронавірусу.
Понад 2 835 000 отримали щеплення першою дозою, та 1 555 400 осіб – вже обома дозами вакцини. Населення країни - близько 38 млн.
Від початку вакцинації Польща отримала близько 5,3 млн доз.
Прем'єр Матеуш Моравецький у п'ятницю заявив, що кількість щеплень за день можна буде збільшити в рази, якщо тільки країна отримає більше вакцини.
"Ми готові збільшити кількість вакцинованих за день у три-чотири рази, і вакцинувати за місяць 10 млн і навіть понад 10 млн людей. Все що нам треба – це більше доз", - сказав він.
Моравецький розповів, що спілкувався про поставки вакцин з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і заклики прискорити поставки лунають також від прем'єрів кількох інших країн.
"Тиск має сенс, тому що навіть затвердження вакцини Johnson & Johnson сталося на кліька днів раніше, ніж очікували. Це означає, що ці вакцини потраплять у Польщу швидше", - додав він.