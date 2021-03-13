Ворог із гранатометів обстрілював позиції ОС біля Водяного й Пісків, а також скинув із БПЛА два ВОГ-17, - пресцентр

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби 13 березня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

А поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранень, не сумісних з життям. Ще один український воїн має бойове травмування.