Повний проєкт Кременчуцького моста буде готовий у червні, - глава Полтавської ОДА Синєгубов

Повний проєкт Кременчуцького моста має з'явитися вже у червні 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

"Реалізація цього амбітного й унікального проєкту зрушила з місця за підтримки Президента Володимира Зеленського. Очікуємо, що повний проєкт моста буде готовий на початку червня", - сказав глава ОДА.

За словами Синєгубова, Кременчуцький міст стане частиною обходу на державній автодорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь. Зараз тривають розробка проєктно-кошторисної документації та стадія підготовчих робіт. Так, при Полтавській ОДА створили і провели перше засідання робочої групи, яка координуватиме вирішення супутніх питань, які виникатимуть під час будівництва моста.

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"Важливо, щоб сили підрядника йшли на будівництво, а не на вирішення бюрократичних питань. Такий майданчик комунікації при ОДА показав свою ефективність, коли область втілювала в життя низку важливих завдань: від будівництва маленьких амбулаторій, реконструкції приймальних відділень до будівництва нового обласного кардіоцентру, будівництва трас Н-31, М-03 та об'їзної дороги навколо Полтави", - пояснив Синєгубов.

З турецькою компанією "Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті", яка будуватиме міст, укладено договір на суму 11,2 млрд грн. Згідно з угодою, термін будівництва становить 48 місяців, починаючи з 2021 року. Мостовий обхід складатиметься з північних і південних під'їзних шляхів і безпосередньо вантового моста. Довжина останнього становитиме 820 м, довжина естакади - 1,9 км, загальні дорожні роботи - 5,4 км.

Як повідомлялося, заступник глави ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури в 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків - "Велика реставрація" культурних пам'яток України, доступне іпотечне кредитування і фінансовий лізинг, розвиток мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних поїздів між найбільшими містами. Також у планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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