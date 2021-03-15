У середу профільний комітет розгляне питання про призначення виборів мера Харкова, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 17 березня розгляне питання про призначення виборів мера Харкова.

Про це повідомив у Telegram заступник глави комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"У середу комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування першим розгляне питання про призначення виборів мера Харкова. Усі необхідні документи ВР отримала. Перешкод не бачу", - зазначив Качура.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВКвизнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.

1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак у комітеті ВР заявили, що поданий неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого прийняла рішення про дострокове припинення повноваження міського голови Геннадія Кернеса.