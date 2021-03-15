Підприємці Харківської області просять президента захистити їх від захоплення бізнесу сім'єю губернатора

Автобусні перевізники Харківської області просять президента втрутитися в ситуацію із захопленням їхнього бізнесу. На їхню думку, тиск ініціює чинна голова ХОДА Айна Тимчук та її чоловік Андрій Тимчук.

Про це йдеться у зверненні до президента близько 300 співробітників компанії - автоперевізника "Укравтотранс Плюс", копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

У зверненні йдеться про те, що чоловік губернаторки Андрій Тимчук був призначений керівником Слобожанського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки", при цьому маючи свій інтерес в пасажирських перевезеннях - відповідний бізнес у Дніпропетровській обалсті.

"Просимо взяти до уваги ситуацію, про яку йдеться в цьому зверненні, і допомогти нашій компанії відстояти свої законні права, адже ця ситуація являє собою кричущий вияв свавілля, рейдерства та корупції, особливо з урахуванням того, що безпосередню участь у вчиненні вказаних протиправних дій беруть високопоставлені посадові особи органів державної влади - Тимчук Андрій Олександрович (начальник Слобожанського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки") та Тимчук Айна Леонідівна (голова Харківської обласної державної адміністрації)", - говориться у звернені.

Окрім того, представники автоперевізника говорять про адміністративний тиск.

"Сьогодні наш бізнес всупереч законодавству зазнає утисків з використанням різноманітних адміністративно-управлінських інструментів, доступних органам державної влади", - йдеться в листі.

Заявники також наголошують на готовності захищатись шляхом мітингів та перекриттям трас держаного значення.

"Вимушені зазначити, що продовження описаних в даному зверненні незаконних і несправедливих дій, неодмінно підштовхне нашу компанію і всіх її працівників до реалізації свого права на зібрання, зокрема і шляхом організації акції протесту безпосередньо на маршруті, - на трасі Київ-Харків…", - резюмують заявники.

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року.

Її чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.