"Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій про коаліційні переговори від жодної фракції Ради, - Корнієнко
"Офіційних пропозицій від жодної фракції про коаліційні переговори не надходило", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що відповідно до Конституції України та фракція, яка має понад 226 депутатів, є коаліцією. "У фракції "Слуга народу" перебуває понад 226 народних депутатів, тому підстав для коаліційних переговорів формальних не так багато", - підкреслив Корнієнко.
При цьому він зазначив, що коаліція може розширюватися і бути більшою, ніж фракція "Слуга народу". За словами парламентарія, якщо такі пропозиції будуть надходити, то фракція буде офіційно їх обговорювати і приймати рішення.
Перший заступник голови фракції також нагадав, що на з'їзді партії "Слуга народу" на минулому тижні була прийнята доктрина партії, і підкреслив, що об'єднуватися треба "навколо принципів, навколо програми, навколо ідей", а потім вже говорити про якусь персональну відповідальність.
"Я думаю, що у парламентських партій тепер є можливість зайти на сайт "Слуги народу", подивитися доктрину, подивитися свою програму, знайти точки перетину. Якщо цих точок досить, щоб проводити коаліційні або будь-які інші переговори, то, безумовно, можна на нас виходити з таким пропозиціями", - сказав Корнієнко.