В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів. ІНФОГРАФІКА

Президент України Володимир Зеленський 11 березня підписав проєкт закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Уже із 17 березня 2021 року закон набуває чинності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, сьогодні, 15 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, на які зміни варто розраховувати всім учасникам дорожнього руху.

"Ухваленим законом було значно актуалізовано відповідальність за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф – 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту", - зазначив він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив, що новий закон передбачає нові санкції – адміністративний арешт та оплатне вилучення транспортного засобу.

"Суд під час ухвалення рішення, враховуючи особу правопорушника, враховуючи його майновий стан може визначити покарання у вигляді адміністративного арешту. Оплатне вилучення транспортного засобу – це процедура, за якою за рішенням суду транспортний засіб вилучається у власника, реалізовується на аукціоні, а отримані кошти повертаються власнику", - наголосив Білошицький.

Він зазначив, що якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф зростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу – безоплатне вилучення.

"Дуже важливий аспект – уникнення відповідальності за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Ми не лише посилюємо відповідальність, але й усуваємо прогалини у законодавстві, які існували раніше. Ні для кого не секрет, що тисячі справ за 130 статтею закривалися у зв’язку із малозначністю, у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу і найбільше – за строками", - сказав Білошицький.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України наголосив, що тепер порушникам не вдасться уникнути відповідності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння так, як це було раніше.

Також дивіться: Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: алкоголь у крові затриманого перевищував норму більш ніж у 10 разів. ВIДЕО

"Законом передбачається, що розгляд справи за статтею 130 тепер буде тривати протягом одного року. Виключається можливість закриття цієї справи за малозначністю чи у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу. Крім того, хочу зазначити, що строк позбавлення права кермування буде сумуватися, а не замінюватися", - додав він.

Крім того, якщо мова йде про ДТП з потерпілими, то наразі вводиться окремий кваліфікований склад злочину – у разі вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до нанесення тілесних ушкоджень, важких тілесних чи смерть потерпілих, передбачено позбавлення волі на різні терміни, а також закон виключає будь-які інструменти пом’якшення покарання.

"Це означає, якщо людина перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, призвела до ДТП, яка понесла за собою травми чи загибель потерпілих, то порушник не може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, амністію чи помилування. Крім того, порушник не зможе уникнути відповідальності у зв’язку з каяттям, примиренням чи передачею порушника на поруки", - наголосив він.

Білошицький пояснив, що новий закон передбачає посилення покарання за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки або мотошоломів, брудні, неосвітлені чи встановлені з порушенням номерні знаки.

Для пішоходів та велосипедистів, які порушують правила дорожнього руху, також зросли покарання. Перехід у невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора/регулювальника буде вартувати – 255 гривень, раніше було 51 гривня. Порушення правил велосипедистом – 340 гривень. Повторне порушення ПДР велосипедистом чи пішоходом - 850 гривень штрафу.

Законом вноситься зміна щодо використання автомобілів без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів.

"Раніше така норма не була передбачена в законі, тепер це дозволяється. Мова йде про автомобілі "Фантом". Вже закуплено 4 такі автомобілі, на них встановлюється обладнання та вони будуть працювати у тестовому режимі. Такі автомобілі покликані виявляти правопорушення безпосередньо у русі. Законом вносяться зміни про попередження водіїв про те, що саме на цій ділянці дороги ведеться робота по виявленню порушень", - сказав Білошицький.





Інфографіка: МВС