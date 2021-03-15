Порошенко: Опозиція вимагає негайно створити ТСК щодо пандемії, "вагнергейту" і "справи Шеремета"

Опозиція вимагає негайно створити ТСК з розслідування провалу антиковідної політики влади, "вагнергейту", а також у "справі Шеремета" і політичних переслідувань.

Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Порошенко зауважив, що триває збір підписів щодо позачергового засідання стосовно "вагнергейту", але керівництво парламенту може внести це питання у порядок денний поточного сесійного тижня.

"Я хочу подякувати фракції "Голос", яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати "Батьківщині", яка дала достатню кількість голосів і буде надані додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70", – сказав Порошенко.

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"Коли ви робите зміни в порядку денному, поставте позицію "Вагнера" і розгляньте. У нас три позиції ТСК, на яких ми наполягаємо. Перше – це "Вагнер", друге – це розслідування "справи Шеремета" і переслідування політичних бранців, і третє – це ТСК по пандемії", – наголосив Порошенко.

Він наголосив, що ТСК – це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів. "ТСК – це інструмент опозиції, а влада, якщо хтось вчинив злочин, – будь ласка, робіть розслідування", – підсумував Порошенко.

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