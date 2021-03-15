Україна видаватиме міжнародні свідоцтва про COVID-вакцинацію: жодних інших "імунних паспортів" не впроваджуватимемо, - Ляшко

Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Жодних інших "імунних паспортів" Україна впроваджувати не планує.

Про це в коментарі "Коронавірус.Інфо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. При цьому Ляшко додав, що якщо певна країна потребуватиме під час перетину кордону таке свідоцтво про вакцинацію, українці зможуть його отримати безкоштовно в два кліки.

"Жодних інших "імунних паспортів" Україна не впроваджуватиме", - акцентував він.

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"Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти COVID-19", - підкреслив санлікар.

Зазначається, що нині у світі подвійну дозу проти COVID-19 отримали лише 0,88% населення. При цьому на глобальному ринку пропозиція таких вакцин обмежена.