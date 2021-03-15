ДТП з громадянами України в Польщі: 16 людей залишаються в лікарнях, двоє з них у дуже важкому стані

Станом на 15 березня в лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі після автокатастрофи українського автобуса 6 березня продовжують перебувати 16 громадян України, двоє з яких - в дуже важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чотирьох українців планують виписати у понеділок, ще не менше п’яти осіб – до кінця тижня, повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу генконсул України у Любліні Василь Павлюк.

"Зараз у лікарнях ще перебувають 16 осіб, двоє з яких – у дуже тяжкому стані. Сьогодні упродовж дня буде виписано чотирьох осіб",- повідомив Павлюк.

Він додав, що з двох українців у важкому стані одна пацієнтка лікарні в Перемишлі перебуває в комі, а пацієнта лікарні з міста Любачув планують у понеділок транспортувати гелікоптером до лікарні в Жешуві.

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У вівторок та подальші дні з лікарень планують виписати ще не менше п’ятьох осіб. У деяких випадках їх перевезення в Україну вимагатиме спеціального транспорту. Як повідомив Павлюк, з органами влади регіонів, звідки походять постраждалі, вирішуватиметься питання щодо виділення транспорту для їх перевезення додому.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП. У ньому перебувало 57 громадян України (зокрема двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи або навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.