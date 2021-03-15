ДТП з громадянами України в Польщі: 16 людей залишаються в лікарнях, двоє з них у дуже важкому стані
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Чотирьох українців планують виписати у понеділок, ще не менше п’яти осіб – до кінця тижня, повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу генконсул України у Любліні Василь Павлюк.
"Зараз у лікарнях ще перебувають 16 осіб, двоє з яких – у дуже тяжкому стані. Сьогодні упродовж дня буде виписано чотирьох осіб",- повідомив Павлюк.
Він додав, що з двох українців у важкому стані одна пацієнтка лікарні в Перемишлі перебуває в комі, а пацієнта лікарні з міста Любачув планують у понеділок транспортувати гелікоптером до лікарні в Жешуві.
У вівторок та подальші дні з лікарень планують виписати ще не менше п’ятьох осіб. У деяких випадках їх перевезення в Україну вимагатиме спеціального транспорту. Як повідомив Павлюк, з органами влади регіонів, звідки походять постраждалі, вирішуватиметься питання щодо виділення транспорту для їх перевезення додому.
Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП. У ньому перебувало 57 громадян України (зокрема двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи або навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.