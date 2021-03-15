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Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов

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Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Степанов повідомив на селекторній нараді президента.

"Додатково міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів", - сказав глава МОЗ.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинили Таїланд, Румунія та Болгарія.

Також читайте: Нідерланди припинили використання вакцини AstraZeneca через інформацію про можливі побічні ефекти

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    ...зато, как она увеличивает ДОХОДЫ Степанова!
    По 6-7 долларов с КАЖДОЙ дозы - даже нарко-торговцы завидуют.
    Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3601
  • Женя Калаш
    Вот НИКТО не знает, а оно воровитое утверждает.
  • Николай Влад
    Ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений образовании тромбов.

    Но Степанов - светила медицинской науки и умнее всех этих датчан, иатальянцев, норвежцев и заявил, что тромбов нет от вакцины AstraZeneca.
    Выходит, что Степанов один умный а остальные в мире - идиоты Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3569
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