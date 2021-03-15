"Черепно-мозкова травма і забої", - на Харківщині напали на бригаду швидкої допомоги, двох медиків госпіталізовано

У Валківському районі на Харківщині в ніч на 15 березня хулігани напали на бригаду "швидкої", яка перебувала в пункті базування. Двох побитих медиків госпіталізовано.

Про це повідомляється на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна подія трапилася сьогодні вночі у пункті постійного базування Травневе Валківського відділення екстреної медичної допомоги. Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду, яка, в очікуванні виклику, перебувала на території пункту. Внаслідок нападу працівники Центру зазнали тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як розповів кореспонденту агентства "Укрінформ" директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, котрий відвідав у лікарні травмованих медиків, найбільше постраждав водій. Також побили санітарку. Їх доправили в лікарню, третій член екіпажу – фельдшерка – не постраждала.

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"Це якісь хуліганські дії… Бригада перебувала на роботі, очікувала виклику. Люди з траси приходять до пункту. Дівчину постраждалу після надання допомоги та огляду сьогодні ось відпускають додому. А у водія стан не дуже – черепно-мозкова травма та забої. Поки що він залишається в лікарні", - сказав Забашта.

Медики "швидкої" вже звернулися в поліцію.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інформацію про подію в пункті "швидкої" внесли в журнал єдиного обліку територіального відділення поліції та проводять перевірку. Обставини, кількість та особи нападників встановлюють.