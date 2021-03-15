Задіяно найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії COVID-19 в Україні, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава уряду заявив під час селекторної наради.

За словами Шмигаля, якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз - майже половина: 2212 із 4694. Задіяно апаратів ШВЛ на сьогодні - 1072 - найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

"Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих", – сказав очільник уряду.

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