Задіяно найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії COVID-19 в Україні, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава уряду заявив під час селекторної наради.
За словами Шмигаля, якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз - майже половина: 2212 із 4694. Задіяно апаратів ШВЛ на сьогодні - 1072 - найбільша кількість від початку пандемії в Україні.
"Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих", – сказав очільник уряду.