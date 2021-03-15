Новини • Коронавірус і карантин

Львів за пів кроку від "червоної зони". Такої складної ситуації ще не було, - Садовий

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Львів за пів кроку від "червоної зони". Такої складної ситуації ще не було, - Садовий
Львів перебуває за пів кроку від "червоної зони" адаптивного карантину, що передбачає запровадження найсуворіших обмежень.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.

Він зазначив, що такого сплеску захворюваності на коронавірус від початку пандемії не було.

За його словами, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження "червоної зони" вже діють у чотирьох областях України.

"Учора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних закладах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже понад 40. Такої складної ситуації, як зараз, раніше не було", - зазначив Садовий.

Щоб розірвати ланцюг заражень, у місті посилюються карантинні обмеження. Зокрема, із 16 березня учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій.

Також читайте: Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання

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Топ коментарі

  • OA
    "Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый"

    Садовый, мы знаем кто твой хозяин - Фридман.

    Также мы, порохоботы, не забыли, как в далеком 2014 Садовый выступал за "мир" и предложил в рамках "мира" один день во Львове разговаривать всем только на русском, а на Донбассе один день всем разговаривать только на украинском.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ну садовый, как обычно, тут не при чем...они же сами как бы собирались. бизнес-превыше всего. а потом-караул-спасайте...
  • Серый Вовк
    Ну и когда собственно посадят Садового ? Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый - Цензор.НЕТ 5234
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