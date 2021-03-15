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Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

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Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу
Голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вчергове не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні ВАКС постановив зупинити сплив строків у провадженні на час розшуку голови ОАСК та відмовив у відводі слідчого судді", – зазначили у пресслужбі суду.

Раніше ВАКС шість разів ухвалював рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що захист протидіє доставці в Антикорупційний суд голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    шесть неявок судьи Вовк в суд назад, ГБР должна было возбудить уголовное дело против полиции и лично Авакова, за неисполнение судебного документа.. но это ж Аваков!.. кто его сейчас посадит?!..
    но прийдете новый Президент, и руководство ГБР, руководство МВД и лично Аваков вместе с судьей Вовком поедут в комфортное СИЗО, потому что уголовные дела они себе заработали на ровном месте..
  • Василь Довганенко 7230397a
    В Україні суддя, це щось на порядок вище за Гітлера в Німеччині в 1940 році.
  • Freken
    А якби який волонтер не явився? А якби якийсь доброволець не явився?
    Та вони там простим людям дулі крутять і сміються, як з дурників.
    Вони - то особлива каста. Ніхто з них нікого свого не засудить. Просто гра між ними "схопи за піську - відпусти піську". Хапають і регочуть. Для власного задоволення.
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