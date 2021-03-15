МОН розпочинає проведення моніторингу якості початкової освіти
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.
Перше в Україні дослідження "Ефективність впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової української школи" має намір проаналізувати, яким чином ігрові та діяльнісні методи навчання реалізуються в освітньому процесі початкової школи.
Дослідження выдбуватиметься протягом чотирьох років.
Метою дослідження є з’ясування ефективності впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової української школи та виявлення їхнього впливу на формування ключових компетентностей учнів початкової школи, зокрема читацької та соціально-емоційної.
"Впевнена, що результати такого дослідження стануть ще одним науковим підтвердженням того, що навчання через гру дає можливість розкрити індивідуальні можливості дитини", - зазначила заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова.