Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: водій позашляховика Губрій, який влаштував аварію, виявився експоліцейським, - ЗМІ

П’яний водій Toyota Land Cruiser, який у ніч на 15 березня скоїв смертельну ДТП у Деснянському районі Києва, виявився колишнім працівником правоохоронних органів.

Це 29-річний уродженець села Почапинці Жмеринського району Вінницької області. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Губрій Василь Сергійович, 1992 року народження, ще до 2018 року працював у поліції охорони Вінницької області. Десь життя Василя зробило крутий поворот і він почав їздити за кермом престижного Toyota Land Cruiser 200 KA7000CO (2018 р.в.), який зареєстровано на пані Главацьку Олександру, 1995 року народження", - йдеться в дописі.

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Водій Toyota Land Cruiser до 2018 року працював у поліції охорони Вінницької області.

"28-річна п‘яна мерзота, яка сьогодні вночі вбила двох ні в чому не повинних чоловіка та жінку, затримана поліцією Києва і вже перебуває за ґратами. Поліція і прокуратура буде вимагати в суді затримання мерзоти без права виходу під заставу, тому що такі покидьки небезпечні для людей. На жаль, максимальна відповідальність за цей злочин до публікації Закону 2695 буде лише до 10 років позбавлення волі. І мерзотник буде мати право на амністію та дострокове звільнення після відбуття 1/2 строку. Після публікації завтра Закону 2695 про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, за який я дякую особисто Президенту Володимиру Зеленському та 325 депутатам Верховної Ради, такого роду мерзотники будуть вже отримувати по 12 років ув’язнення без права на амністію чи помилування. А дострокове звільнення можливо буде тільки після відбуття не менш як 2/3 строку", - заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Нагадаю, що Верховною Радою ухвалено Закон 2695, який суттєво підвищує відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Він набуває чинності після публікації завтра. А саме з 00:00 годин середи 17 березня. Інформація про зміни в покараннях за посиланням. Наша мета - не підвищити збір штрафів у бюджет. Наша мета - збереження життя людей на дорогах України! Висловлюю свої співчуття рідним та близьким безневинно загиблих чоловіка та жінки, які просто стояли на світлофорі, очікуючи на зелене світло", - додав Геращенко.

Нагадаємо, аварія сталася на перехресті проспекту Романа Шухевича і бульвару Перова. Водій і пасажирка розчавленого позашляховиком авто Skoda загинули на місці. Тест "Драгер" у винуватця ДТП показав 2,05 проміле алкоголю. Водночас сам він травм не зазнав. Винуватця смертельної аварії поліцейські затримали і почали досудове розслідування.