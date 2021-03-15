Учні 5-11 класів в Одесі переведені на дистанційне навчання через ситуацію з COVID-19

Із 15 березня учні 5-11 класів загальноосвітніх середніх шкіл в Одесі переведені на дистанційне навчання з метою уникнення поширення COVID-19.

Про це повідомила заступниця директора місцевого департаменту освіти і науки Одеської міської ради Ірина Столбова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З метою недопущення випадків поширення захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19 та ГРВІ, на виконання рішення Комісії з виконання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій освітній процес для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти з 15 березня 2021 року до особливого розпорядження переведено на дистанційну форму навчання", - сказала Столбова на засіданні оперативного штабу міськради у понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання

При цьому, за її словами, учні молодших класів, дитячих садків та позашкільних закладів продовжують навчання у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних заходів.

"Учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти продовжують освітню діяльність з чітким дотриманням протиепідемічних заходів, але за заявою батьків учні 1-4 класів можуть перейти на дистанційну форму навчання... Вихованці позашкільних і дошкільних закладів освіти продовжують освітній процес із чітким дотриманням протиепідемічних заходів", - повідомила директорка департаменту освіти.

Із 22 березня до 26 березня 2021 року в усіх школах Одеси, за її словами, рекомендовано провести весняні канікули.

Столбова також повідомила, що у зв'язку із захворюванням на ГРВІ та COVID-19 у дошкільних закладах міста на сьогодні закрито загалом 11 груп.