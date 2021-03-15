Громадянка РФ виявилася співвласницею ще трьох медіаактивів Пінчука, - Нацрада з телерадіомовлення

Росіянка Тимкіна управляє трьома офшорними компаніями, кінцевим бенефіціаром яких є Пінчук.

Росіянка Олена Тимкіна виявилася утримувачем акцій ще трьох радіокомпаній Віктора Пінчука - KissFM, MelodiaFM і Радіо Relax. Раніше вона була помічена в схемі структури власності "Русского Радио" і Радіо Rocks.

Про це свідчать дані про структуру власності відповідних ЗМІ Віктора Пінчука, поданих до Нацради з телебачення і радіомовлення.

Зокрема, Олена Тимкіна виявилася утримувачем 22,5% "Телерадіокомпанії МАН", що має ліцензію на мовлення під брендом KissFM. Також 12,5% "Радіокомпанії Ностальжі", що здійснює мовлення під торговою маркою MelodiaFM, і 6% "Телерадіокомпанії Віко", що працює під брендом Радіо Relax.

Росіянка Олена Тимкіна управляє трьома офшорними компаніями, кінцевим бенефіціаром яких є олігарх Віктор Пінчук. Це Booster Limited, Vedelle Limited і Tomkins Trading Limited.

У частині медіаактивів олігарха Олена Тимкіна вказана як громадянка Росії, в частині - як резидент Франції.

Це пояснюється тим, що згідно з британським реєстром юридичних осіб, Олена Тимкіна є громадянкою Росії, що має посвідку на проживання у Франції. Про це йдеться в установчих документах британської Whiteacre Resources LTD (Лондон), якою Тимкіна керувала з 2017 по 2018 рік.

Нагадаємо, Віктор Пінчук володіє одним із найбільших медіаактивів в Україні, що об'єднує телеканали ICTV, CTБ, "Новий Канал", низку радіостанцій та друкованих видань.

У 2019 році ЗМІ повідомляли про намір Пінчука продати основні телеканали, проте медіахолдинг спростував цю інформацію. Серед імовірних покупців тоді розглядалися структури Віктора Медведчука, однак документального підтвердження угоди не виявилося.

Основним бізнесом Пінчука є трубно-колісна компанія "Інтерпайп". З 2016 року вона перебуває у складному фінансовому становищі після запровадження Росією низки торговельних обмежень.