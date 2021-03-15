Українська енергетика ризикує увійти в осінньо-зимовий період значно гірше підготовленою, - Буславець

Ексміністр енергетики Ольга Буславець зазначає, що в українських реаліях фактично вже немає періоду року, який був би безпроблемним для режимів роботи вітчизняної енергосистеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Буславець повідомила в Facebook.

За її словами, для збалансування режимів ОЕС України періодично залучалася аварійна допомога з енергосистеми Білорусі, імпорт електроенергії з РФ і РБ, а також більш дорогий природний газ на пиловугільних енергоблоках ПАТ "Центренерго" в періоди гострого дефіциту потужності.

"Протягом січня – лютого із РФ та РБ було імпортовано 549 млн кВтгод електричної енергії, за яку сплачено близько 866 млн. гривень (на підставі середньозваженої ціни на РДН). Тобто, 866 млн. гривень пішли не українським енергетикам та шахтарям, а російським і білоруським", - підкреслила Буславец.

Крім того, вона додала, що через спалювання дорогого природного газу в рамках діючих цінових обмежень на ринку електричної енергії, ПАТ "Центренерго" заборгував НАК "Нафтогаз" за спожитий природній газ майже мільярд гривеньІ адекватних джерел повного покриття цього дефіциту протягом найближчого часу - не існує.

"Я хочу донести ключову тезу – в українських реаліях фактично вже немає періоду року, який був би безпроблемним для режимів роботи вітчизняної енергосистеми. Якщо ще місяць назад стояла реальна загроза задіяння графіку обмеження потужності споживачів через брак генерації, то сьогодні ситуація протилежна. Як кажуть – із вогню та в полум’я…", - підкреслила ексміністр.

Буславець додала, що це тільки початок весни, попереду - кілька місяців збільшення генерації СЕС і зниження споживання електроенергії. А також - весняний паводок, в умовах якого ГЕС будуть працювати в базовому графіку і можливості, які їх регулюють, будуть знижені.

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"Обмеження потужності відновлюваної енергетики - це найдорожчий спосіб збалансування енергосистеми. За чинним законодавством таким виробникам має бути сплачена компенсація за недовідпуск по "зеленому" тарифу відповідно до затвердженої НКРЕКП методики", - зазначила екс-міністр.

У той же час, Буславець розповіла, що уникнути обмеження можна двома шляхами:

знизити базову генерацію АЕС, замістивши її напівпіковими вугільними ТЕС. Це матиме негативні наслідки для екології та ціни на електричну енергію, в тому числі – для побутових споживачів. При зниженні відпуску НАЕК "Енергоатом" не зможе виконувати свої зобов’язання в рамках ПСО. Тобто, такий варіант є неприйнятним.

посилити гнучкість енергосистеми, залучивши інвестиції в будівництво високоманеврової генерації та системи накопичення електричної енергії.

Ексглава Міненергетики заявила, що необхідно:

- оптимізувати ремонтну кампанію генеруючих потужностей електростанцій на 2021/2022 роки. Перш за все - НАЕК "Енергоатом" для збільшення доступною потужності АЕС саме в зимовий період;

- оновити прогнозний баланс електричної енергії на 2021 рік, структуру палива та графік накопичення вугілля;

- заборонити імпорт електричної енергії з РФ та РБ. Адже в умовах зростання генерації з ВДЕ та зниження споживання, імпорт "дешевого" електроенергії російських і білоруської АЕС залишить без роботи не лише вітчизняну теплову генерацію, але й атомну.

- фінансово збалансувати ринок електричної енергії, забезпечити беззбиткову роботу ключових енергетичних підприємств. В першу чергу – переглянути ПСО. Адже при збереженні поточної редакції НАЕК "Енергоатом" до кінця року додатково отримає близько 10 млрд збитків.

- вирішити проблему балансуючого ринку, що потребує запровадження ефективних механізмів погашення безнадійної заборгованості ряду споживачів (переважно – державної форми власності), які й створюють основні небаланси (водоканали, державні шахти). Не може виробник, активуючи за командою диспетчера НЕК "Укренерго" дорогі резерви, по півроку чекати на сплату коштів за балансуючу енергію;

- залучити на конкурсних засадах інвестиції в розвиток генеруючих потужностей, необхідних енергосистемі (високоманеврової генерації, систем накопичення енергії).

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"Якщо згаяти час і не почати реалізовувати їх зараз – будемо й далі платити за "повітря" і ризикуємо увійти в ОЗП 2021/2022 значно гірш підготовленими та без "подушки" у вигляді накопичених на складах ТЕС понад 2,6 млн тонн вугілля", - підсумувала Буславець.