Wexler припиняє поставки російського дизпалива в Україну

Один з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів компанія Wexler призупиняє поставки російського дизельного палива в Україну.

Про це OilPoint повідомило джерело в компанії.

"З квітня компанія повністю призупиняє поставки дизельного палива походженням з Російської Федерації в Україну", – заявив співрозмовник.

Wexler є одним з найбільших постачальників світлих нафтопродуктів в Україну.

На сьогодні група займає лідируючі позиції на ринку, надає послуги з продажу та постачання світлих нафтопродуктів в Україні.

Компанія "Анвітрейд", що входить до Wexler Group, за підсумками 2020 року захопила лідерство в рейтингу імпортерів дизельного палива, наростивши поставки в порівнянні з 2019 роком на 9%, до 662,3 тис. тонн.

Основний приріст відбувся за рахунок поставок морем, об’єми яких зросли з 4 тисяч тонн в 2019 році до 50 тисяч тонн в 2020-му.

Російські поставки зросли з 524,3 тис. т до 542,3 тис. т. Тим часом на 23% знизилися відвантаження через термінал в Гомелі (Білорусь) – до 60,3 тис. тонн.

За даними цінового агентства Argus, сумарний імпорт дизпалива, а також обсяги його виробництва в Україні в 2020 році становили 7,38 млн тонн, а ввезення дизельного палива на ринок України становило 6,19 млн тонн.

Поставки російського дизпалива на ринок України в 2020 році зросли на 79 тис. тонн в порівнянні з 2019 роком, до 2,61 млн тонн.