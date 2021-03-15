У процесі вакцинації ми втратили 199 доз COVID-вакцини, - головний санлікар Ляшко

Майже 200 вакцин проти коронавірусу було утилізовано, розбито або пошкоджено в процесі вакцинації в Україні.

Про це розповів в інтерв'ю "Українській правді. Життя" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Я не скажу, що це утилізовано, бо може бути розбито, пошкоджено чи ще щось. У середньому ми говоримо про 199 доз", - зазначив Ляшко.

Він розповів, що в цілому в Україні використали вже 47 740 доз вакцини.

Ляшко зазначив, що МОЗ робить "усе можливе для того, щоб вакцина використовувалася якісно та ефективно".

"Коли ми говоримо про вакцину проти COVID-19, коли розуміємо глобальний дефіцит, то щоб не втрачати ці дози, ми запропонували вакцинуватися надлишковими дозами", - додав він.

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