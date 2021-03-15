Делегація з Китаю відвідала окупований Крим, офіційний Пекін закликав "не політизувати"

Китайські бізнесмени побували на окупованому півострові, щоб "оцінити його туристичний потенціал". МЗС КНР заявив, що візит відбувся "відповідно до ринкових принципів".

Делегація Китаю побувала в окупованому Криму ще 11 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". Але офіційний Пекін прокоментував цей візит тільки зараз.

Окупаційне Міністерство курортів і туризму Криму повідомило, що на півострові побували заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн.

"У ході візиту до Криму вони відвідали низку підприємств виноробної галузі та сільського господарства півострова, а також курортні регіони", - йдеться в повідомленні окупантів.

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У понеділок, 15 березня, візит прокоментував офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні, передає "УНН".

"Китайські компанії підтримують контакти з Кримом і співпрацюють з ним відповідно до принципів ринку. Не можна політизувати цю взаємодію в комерційній сфері", - сказав він на регулярному брифінгу, коментуючи невдоволення української сторони недавнім візитом китайської делегації в окупований Крим.

За словами дипломата, китайські підприємства "історично підтримують контакти з Кримом". "Сподіваюся, що зацікавлені сторони шляхом діалогу і переговорів належним чином врегулюють відповідні питання", - підсумував він.