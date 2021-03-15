Інтервал між СOVID-щепленнями можуть збільшити з 4 до 12 тижнів, - Ляшко

У рамках вакцинації в Україні від коронавірусу можуть збільшити інтервал між першим і другим щепленням. Зокрема, з 4 до 12 тижнів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з урахуванням нинішніх обсягів вакцини - 500 000 доз, які завезли в лютому, - можна вийти на 18 000 щеплень на добу. Це за умови, що мобільні бригади почнуть робити повторні щеплення на 29-й день після першої.

"Але поки ми ще очікуємо рішення НТГІ (Національна технічна група експертів з імунопрофілактики. - Ред.), яка може рекомендувати нам змінити оптимальний термін проведення другого щеплення з 4 тижнів на 12. А це повністю змінить нашу стратегію до проведення кампанії імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.

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Зазначимо, згідно з поточним протоколом, в Україні між першим і другим щепленням вакциною Covishield має минути 28 днів.