Записатися на вакцинацію у сімейного лікаря можна буде на другому етапі, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли і як можна буде записатися на вакцинацію у сімейного лікаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю "УП".

"Як тільки запуститься другий етап і ми чітко будемо розуміти кількість вакцини, яка приїхала або в разі отримання відповідних рекомендацій НТГЕІ про продовження терміну введення другої дози", - сказав головний санлікар, відповідаючи на запитання, коли можна буде записатися на вакцинацію у сімейного лікаря.

За його словами, сімейні лікарі здійснюватимуть запис на вакцинацію, вносячи відповідні дані в медичні інформаційні системи.

Водночас Ляшко не зміг спрогнозувати, коли почнеться вакцинація у приватних клініках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У процесі вакцинації ми втратили 199 доз COVID-вакцини, - головний санлікар Ляшко