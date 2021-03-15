Українців можуть штрафувати за образу поліцейських, - законопроєкт

За образу поліцейських при виконанні ними службових обов'язків можуть ввести адміністративну відповідальність - штраф від 340 до 680 грн або 20-30 годин громадських робіт.

Про це журналістам розповів "слуга народу", член парламентського комітету з правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я та інші депутати зареєстрували законопроєкт №5050-1 від 24 лютого. Це проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні порушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів", - зазначив він.

За словами Медяника, метою законопроєкту є запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, прикордонників при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Разом з тим, відповідаючи на запитання щодо наслідування цим законопроєктом російської правової практики, коли за словесну образу поліцейського передбачена відповідальність, Медяник сказав: "Я думаю, що не дуже добре порівнювати диктаторську Росію і демократичну Україну".

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"Цей законопроєкт для того, щоб не було образ працівників правоохоронних органів. Бо є багато відео, де до прикордонників, поліцейських, працівників ДБР, прокуратури, СБУ ставляться негідно. До того ж, вже існує окрема стаття щодо образи суддів і працівників суду. Тому цей законопроєкт після його прийняття ставить всіх в рівні умови", - додав депутат.

Водночас, Медяник не відповів на запитання, в чому полягає рівність, коли за образу громадянином поліцейського передбачається відповідальність, а навпаки – ні.

"Я хочу сказати, що усі рівні перед законом. І коли працівники правоохоронних органів його порушують, то проти них теж є карні справи, і вони теж відповідають", - сказав депутат.

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Законопроєкт №5050-1 був зареєстрований 24 лютого. За публічну образу вищеперелічених осіб документом пропонується штрафувати від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

8 лютого схожий законопроєкт №5050 зареєстрував депутат від фракції партії "Слуга народу" Володимир Крейденко. Зокрема, він пропонує розширити Кодекс України про адміністративні правопорушення поняттям "образа честі та гідності працівника Національної поліції України, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця", що передбачає умисні публічні дії, які ображають честь та гідність, виражені в непристойній формі, або осквернення однострою.