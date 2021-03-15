Україна сподівається на новий альянс з підписантами Будапештського меморандуму: Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, - Резніков
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Obozrevatel сказав віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Мене тішить, що почали звучати питання Будапештського меморандуму. Постійний представник Німеччини на засіданні Ради безпеки ООН нещодавно у своїй промові нагадав зокрема й росіянам, що саме Лавров, який тоді був представником Росії в цій організації, привіз реєструвати в канцелярії Будапештський меморандум", - зазначив Резніков, додавши, що Україна має повне моральне право очікувати на підтримку країн Будапештського меморандуму в новому форматі.
Він нагадав, що свого часу Україна відмовилась від третього у світі ядерного потенціалу, довірившись Росії, США, Великій Британії, Франції, які гарантували недоторканність державних кордонів.
Росія порушила свої зобов’язання, тому Україна має "повне моральне право очікувати від країн Будапештського меморандуму повної підтримки". "Ми очікуємо нового альянсу, з яким Росія не зможе не рахуватися і змушена буде сісти за стіл перемовин так само, як у свій час приєдналася до "нормандського формату", - зазначив Резніков.
Він уточнив, що не йдеться про реанімацію цього документа в буквальному розумінні, однак потрібно постійно підтримувати діалог про гарантії безпеки та допомогу Україні, проти якої РФ здійснює агресію.
Як повідомлялося, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії і США було укладено Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю на той час ядерний арсенал. Натомість Росія у 2014 році на порушення цієї угоди та інших міжнародно-правових актів стосовно відносин з Україною здійснила неприкриту збройну агресію проти України, анексувавши Крим та окупувавши частину території Донбасу.