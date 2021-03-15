Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи!", - написав Ляшко.
Він також підкреслив, що всі вакцини проти COVID-19 в першу чергу розроблені для полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров'я.
"І ще раз наголошую. Якщо симптоми, звертайтеся до лікаря і проводьте діагностику. Вчасно поставлений діагноз - запорука стримування поширення коронавірусної хвороби", - додав Ляшко.
Він також уточнив, що зараз на лікарняному.