Україна запропонує США стратегію співпраці, - Маркарова

Українська сторона працює над стратегією щодо двостороннього співробітництва зі США. Незабаром вона запропонує документ на розгляд американської адміністрації.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила посол України в США - Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні розуміти, що є експертні стратегії, які американські фахівці викладають в публічний простір, а є дискусії та документи, які не виносять на загальне обговорення. Наше керівництво до такого обговорення залучено. Так само є велика група людей, яка працює над нашою стратегією, яку ми окремо запропонуємо американським партнерам", - вказала посол.

Водночас Маркарова повідомила, що Київ зараз активно співпрацює з офіційним Вашингтоном над наповненням американської стратегії щодо України.

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"Безумовно, ми працюємо на всіх рівнях з американськими експертами. Я контактую з багатьма колегами в неофіційній іпостасі. Над питанням наповнення стратегії США щодо України активно працює наш МЗС, Офіс Президента", - сказала Маркарова.