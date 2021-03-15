Байден - світовим лідерам: Америка повернулася

США збираються відновити міжнародні союзи для спільного вирішення світових проблем.

Про це президент США Джо Байден повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту вступу на посаду я дзвонив лідерам з усього світу з простим посланням: Америка повернулася. Ми збираємося відновити наші міжнародні союзи і вирішувати спільні проблеми, з якими ми стикаємося", - написав він.

Нагадаємо, Байден вступив на посаду президента США 20 січня. Його попередник Дональд Трамп вивів країну з низки міжнародних організацій і угод, зокрема з Всесвітньої організації охорони здоров'я, Паризької кліматичної угоди і кількох торгових угод.

Відразу після вступу на посаду Байден скасував деякі законодавчі ініціативи Трампа, зокрема про вихід із ВООЗ і Паризької угоди.

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