Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан

Удосконалені вакцини проти COVID-19, які можна зберігати при кімнатній температурі, можуть бути готові до використання вже наприкінці цього або на початку наступного року.

Про це виданню Bloomberg заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Близько шести або восьми нових варіантів вакцин проти коронавірусу можуть пройти всі клінічні дослідження та регуляторний огляд до кінця року", - каже Сумія Свамінатан.

Нові вакцини додадуться до тих, які вже функціонують та використовуються у багатьох країнах. Людство потребує більшої кількості щеплень, особливо зараз, оскільки безперервна циркуляція вірусу породжує небезпечні нові штами COVID-19, а виробники ліків намагаються покривати масштабний попит на вакцини. За даними Bloomberg, лише 122 країни світу розпочали масові кампанії вакцинації.

"Ми повинні активно використовувати наявні вакцини. Але також важливо, щоб препарати еволюціонували та вдосконалювалися. Думаю, що до 2022 року ми побачимо появу нових удосконалених вакцин", - сказала Свамінатан, індійський педіатр, найбільш відома своїми дослідженнями туберкульозу та ВІЛ.

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Наразі нові експериментальні вакцини, що перебувають у розробці, використовують альтернативні технології та системи введення, включаючи більше однодозних вакцин, препаратів, які вводять перорально, а також назальні спреї. Удосконалені вакцини можуть врахувати недоліки своїх попередників та забезпечити те, щоб усі групи населення отримали можливість зробити щеплення.

Більше 80 кандидатів на вакцини зараз проходять клінічні випробування, хоча деякі з них все ще перебувають на ранніх стадіях тестування і можуть виявитися недостатньо успішними для масового впровадження. Компанії з вакцинами від COVID-19, які вже використовуються, також розпочали тестування оновлених версій препаратів, призначених для протидії новим штамам коронавірусу.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати дослідження та розробку більшої кількості кандидатів на вакцини, особливо зараз, коли потреба в імунізації населення зростає. Цілком імовірно, що щеплення треба буде робити повторно. Тож нам потрібно бути готовими до цього в майбутньому", - каже Свамінатан.

Випуск нових вакцин також викликає питання про те, як ефективно та етично проводити клінічні випробування.