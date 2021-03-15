Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 15 березня ініціювала ще три підозри колишнім посадовим особам "ПриватБанку". Серед підозрюваних - ексголова правління, його заступник і керівник міжбанківських операцій.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам "Приватбанку". 8 мільярдів гривень — саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного "Приватбанку". Точніше кажучи кримінально-процесуальною мовою, детективи та прокурори підозрюють Голову правління у скоєнні цього злочину", - зазначила Венедіктова.

За її словами, справа стосується розтрати коштів банку перед його націоналізацією.

"В результаті виникнення злочинного плану, суть якого зводилася до розтрати коштів банку, посадові особи "Приватбанку" прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку. Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги "Приватбанку" тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD. Слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", - зазначила Венедіктова.

Крім того, голову правління підозрюють у нарахуванні необгрунтованої додаткової премії на користь пов'язаної з банком юридичної особи - "СК Інгосстрах"

"Слідчі органи вважають, що посадові особи банку, станом на дату реалізації свого злочинного плану, були добре обізнані про прийняте рішення НБУ щодо пов'язаності "Приватбанку" та "СК Інгосстрах". Таке рішення НБУ прийняв 13.12.2016. Детективи та прокурори мають у своєму розпорядженні докази того, що рішення кредитного комітету від 15.01.2014 насправді було підготовлено і, простіше кажучи, відправлено на принтер у грудні 2016. У даному випадку мова йде про збитки в розмірі близько 136 млн гривень", - додала Венедіктова.

За її словами, правоохоронці уважно досліджую участь інших осіб, причетних до цих та інших злочинів, в рамках розслідування кримінальних проваджень у справі "ПриватБанку".







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