Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів"

Окупаційна "влада Криму" має намір наступного тижня провести заходи для підготовки позову до України.

Його сума може становити до 10-20 трлн рублів, повідомив у понеділок "перший заступник голови Державної ради Криму" Юхим Фікс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Буквально на наступному тижні будемо проводити заходи, пов'язані з підготовкою позову щодо водної блокади, яку здійснювала Україна. Зараз рахуємо збитки - це десь, на наш погляд, між 10-20 трлн рублів, маємо вийти на цю цифру", - сказав Фікс на громадських слуханнях у Громадській палаті РФ по темі "Дискримінація і переслідування на міжнародній арені громадян Росії, які проживають на території Криму".

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Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".