"Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію
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Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" 8-річної Міли Маханець і 13-річного Павла Пая.
Про це Кулеба повідомив у коментарях до одного з постів у фейсбуці, в якому обговорювали стосунки Міли і Паші, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще вчора з цього приводу звернувся до генпрокуратури, МВС і кіберполіції", - написав Кулеба.
Про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.