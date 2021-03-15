За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада

Медики фіксують різке збільшення кількості нових захворювань COVID-19 і, зокрема, велику кількість важких госпіталізацій. Тому місто працює над тим, щоб вже до кінця березня на базі міських медичних установ розгорнути додаткові 700 ліжок із доступом до кисню.

Про це під час брифінгу 15 березня заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Ми розгортаємо тимчасові госпіталі на базі наших лікарень, і як резерв беремо приміщення наших поліклінік. Звичайно, медичний персонал потребуватиме певного перепрофілювання, підготовки, і ми для цього беремо три тижні. Бо має бути кисень, резервне живлення, всі умови і догляд за хворими", - зазначив Садовий.

За його словами, на сьогодні день у Львові відзначається суттєве зростання захворюваності на COVID-19.

"Станом на ранок з Covid-19 госпіталізовано в наші комунальні установи 489 людей. Динаміка, порівняно з минулим тижнем, збільшилась на 30%. От, наприклад, станом на ранок було госпіталізовано 40 людей, а виписано 4. Тому рішення, які ми приймали минулого тижня про додаткових 700 ліжок, вже впроваджується в життя. Також обласна адміністрація планує суттєво розширяти ліжкову базу в межах області.

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Вірус дуже складний. Якщо раніше в лікарню поступали ті люди, які мають суттєві проблеми зі здоров’ям, то зараз багато поступає молодих людей, які не мають жодних проблем зі здоров’ям. І фактично, за декілька днів прогресує уражень легень до 20−30−50%. Найстрашніше, коли люди займаються самолікуванням, самі приймають антибіотики, а потім, коли поступають в лікарню, лікарі вже не знають, що робити", — зазначив Садовий.

Як зауважила керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Леся Кобецька, за останні три тижні захворюваність на Covid-19 збільшилась втричі.

"700 ліжок ми плануємо розподілити в тимчасових госпіталях на базі 8-ї лікарні (250−300 ліжок) і лікарні швидкої допомоги (орієнтовно 500) за рахунок поліклінік — ми їх фактично доєднуємо до 8 лікарні і лікарні швидкої допомоги", — додала вона.

"У п’ятницю і суботу ми з комісією обстежували всі поліклінічні відділення міста Львова. Сьогодні будемо мати фінальне засідання, де визначимо, на базі яких поліклінічних відділень буде розгортатися необхідна кількість ліжок. Має бути близькість реанімації, тому що хворі потребують реанімаційного втручання, і має бути змога швидко розгорнути ці ліжка", — додав Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.