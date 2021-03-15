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Мін'юст подав апеляцію у справі про скасування нового правопису

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Мін'юст подав апеляцію у справі про скасування нового правопису
Міністерство юстиції 12 березня подало апеляційну скаргу у справі про визнання протиправною і недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 "Питання українського правопису".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, розгляне скаргу Шостий апеляційний адміністративний суд.

"Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК і почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм Закону "Про Кабінет Міністрів України", уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови в усіх областях, а також повноваженнями щодо спрямування і координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у зазначеній сфері. Тому, при прийнятті постанови про правопис, у Кабміну були повноваження щодо схвалення нової редакції цього закону", - розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Крім того, за її словами, позивачі в цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи й інтереси.

Нагадаємо, 28 січня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про визнання протиправною і недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 "Питання українського правопису", обґрунтовуючи рішення тим, що Кабмін при прийнятті постанови діяв за межами власних повноважень, встановлених Конституцією і законами України.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Від чого відволікають вашу увагу ?
    Конкретніше можна ?
    Сподіваюсь почути спокуту за дибільне голосування в 2019.
    Вас же попереджали.
  • Garry Grant
    Этот ОАСК давно пора сжечь, а пепел развеять над Днепром.
  • Focus
    Шановна Пані!
    Ви Мене попереджували ??
    Вас ,Шановна, не запитували!
    Майте повагу до іншого ІМХО!
    ))
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