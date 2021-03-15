12 березня в зоні ООС загинув військовослужбовець Дмитро Бухтіяров. ФОТО

12 березня під час виконання службових обов'язків загинув 45-річний боєць ООС, військовослужбовець 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Дмитро Бухтіяров.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила міськрада Кремінної, інформує Цензор.НЕТ.

Бухтіяров проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах Збройних Сил України з 2015 року. На момент загибелі він служив у 122-му окремому аеромобільному батальйоні 81-ї окремої аеромобільної бригади. У Дмитра залишилася дружина, двоє дітей, батьки.

Церемонія прощання з воїном відбудеться у вівторок, 16 березня о 10:00 в Будинку культури, на площі Червоній в м. Кремінна (Луганська область).

Обставини загибелі військовослужбовця не повідомляються.

Читайте також: За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС