Фонд соцстрахування попереджає про затримки виплат лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування України попереджає про затримки виплат лікарняних та декретних, однак запевняє, що виплати будуть проведені в повному обсязі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

"Ми робимо все можливе, щоб ви отримали допомогу якомога швидше, однак сьогодні є затримки в термінах фінансування", - сказано в повідомленні.

За інформацією фонду, в даний час затримка становить 21 робочий день, або 1,8 млрд грн. Крім того, не профінансовано заяви-розрахунки на суму 800 млн грн, їх термін оплати становить 10 робочих днів відповідно до законодавства.

"У листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні та декретні впродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця, замість 10 робочих днів, визначених законодавством. Однак сьогодні доходів фонду не вистачає на покриття всіх прийнятих на фінансування допомог і виплат", - повідомляє фонд.

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У Фонді соцстрахування уточнюють, що наявна заборгованість була накопичена в грудні через різке зростання витрат. "Через пандемію суттєво зросли витрати по лікарняних, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо", - сказано в повідомленні.

За інформацією Фонду в грудні 2020 року фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019 року.

Зазначається, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету фонду покривають витрати за той же період, а до затримки виплат привела накопичена наприкінці 2020 року заборгованість.