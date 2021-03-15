"Слуги народу" попросять Разумкова пустити журналістів у кулуари Ради, - Корнієнко

Депутатська фракція "Слуга народу" має намір у вівторок відправити запит на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, щоб відкрити кулуари на другому поверсі парламенту для роботи журналістів.