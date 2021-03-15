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"Мінера" ​​моста Метро Белька відправлять на примусове лікування, - прокуратура

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"Мінера" ​​моста Метро Белька відправлять на примусове лікування, - прокуратура
Дніпровський районний суд міста Києва задовольний клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно чоловіка, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Згідно з результатами повторної судово-психіатричної експертизи, чоловік на час вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновком лікарів, у даний час стан чоловіка не змінився, у зв'язку з чим він вимагає застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до установи з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом", - сказано в повідомленні.

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З огляду на викладене, до суду було внесено клопотання про застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру, яке судом задоволено, зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

20 січня 2019 року Белька помістили в психіатричну лікарню.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    в норвежских тюрьмах всё сурово
    коль провинился не серчай
    посадят в карцер где не ловит
    вайфай
  • Welt Schmerz
    Яке дивне ім'я - Метро.
    Метро Белько... "Минера" моста Метро Белько отправят на принудительное лечение, - прокуратура - Цензор.НЕТ 421
  • Welt Schmerz
    Чомусь згадалося - знайомий психіатр розповідав, як молодий лікар спробував лікувати одну пацієнтку. У жінки були стійкі звукові глюки, з яких розвилися хворобливі ідеї - коротше кажучи, з нею постійно розмовляли електророзетки. Точніше (за її словами), демонічна істота на основі електроенергії, яка мешкає в системах енергопостачання.
    Що придумав лікар? Зробив просту конструкцію з невеличким динаміком, який сховав під розеткою в одному з кабінетів, і мікрофоном у сусідньому приміщенні (кабель вивів з-під розетки з іншого боку стіни). Жінці дали якийсь препарат, від якого людина менш критично сприймає усе, що відбувається, і привели до кабінету з динаміком. Психіатр із сусіднього кабінету звернувся до неї від особи електродемона - суть меседжа була "все, я тебе покидаю назавжди, більше я з тобою розмовляти не буду, і нікому не розповідай про мене і про наше спілкування".
    Після цього пішла потужна позитивна динаміка, жінку скоро виписали з лікарні, дохтуру сказали "вах какой молодец", все норм...
    Але менш ніж через півроку жінку знову привезли до клініки.
    З нею почав розмовляти вутюг "Мінера" ​​моста Метро Белька відправлять на примусове лікування, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7704Довелося вже лікувати по класиці - галоперідол та інші "радощі"...
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