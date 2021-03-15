Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані від початку, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджує, що повільні темпи проведення кампанії з масової вакцинації в Україні були заплановані спочатку.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда.Життя", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна на нинішньому етапі вакцинації не відстає від інших країн, хоча можливості дозволяли вакцинувати першого ж дня десятки тисяч людей. "Якщо подивитися, скільки вакцинацій в день робили різні країни, то Україна на своєму етапі не відстає. Не лідирує, але й не відстає. Питання не в тому, чи могли ми за раз проколоти і 20, і 30 тисяч доз у перший день. Могли", - зазначив Ляшко.

За його словами, водночас Міністерство охорони здоров'я відповідає за те, щоб кампанія розгорнулася і не зірвалася в перші дні, "тому що вони найбільш критичні".

Ляшко зазначив, що про запуск кампанії з вакцинації населення каскадним методом оголошували раніше. "Ми говорили, що запускаємо вакцинацію каскадним методом. Про це говорили ще в січні і лютому. Незважаючи на те, яка кількість доз приїде, будемо запускати саме таким каскадним методом, подивимося на програмні помилки і поступово будемо розширюватися. Зараз ми готові робити і до 20 тисяч щеплень на добу", - заявив Ляшко.

Читайте також: Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення

На уточнююче запитання, чи означають його слова, що повільні темпи вакцинації були заплановані спочатку, головний санлікар відповів ствердно. "Так, звичайно. Нам потрібно було запустити вакцинацію, щоб не було зривів, щоб не допустити програмних помилок, які мали негативний інформаційний вплив на кампанію імунопрофілактики, - пояснив Ляшко. - Навіть якщо у квітні або наприкінці березня привезуть 10 мільйонів вакцин, то у квітні 10 мільйонів не провакцинують через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики".

Також заступник міністра зазначив, що наявні в системі охорони здоров'я України потужності дозволять вийти на рівень у п'ять мільйонів щеплень на місяць.

"Є 600 мобільних бригад, які можуть зробити 100 щеплень на добу. 4250 пунктів щеплень, які в середньому робитимуть 30 щеплень на добу. Це нам дасть можливість робити п'ять мільйонів щеплень на місяць при повній завантаженості бригад, наявності вакцин і правильно сформованих чергах. Якщо буде більше доз вакцини, у нас ще є 11 тисяч кабінетів щеплень для рутинної вакцинації", - підкреслив Ляшко.

Після початку рутинної вакцинації буде можливість ще більше нарощувати кількість щеплень, зазначив головний санітарний лікар України. "Ми готові зупинити своїм рішенням проведення рутинної вакцинації на місяць-два, а ми можемо це зробити, то в такому випадку зможемо робити і сім, і вісім, і десять мільйонів щеплень на місяць. Це потужності, які є сьогодні в системі охорони здоров'я", - підсумував він.