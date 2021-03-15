Новини • Коронавірус і карантин

ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус

2 89740
ВООЗ 16 березня розгляне питання безпеки COVID-вакцини AstraZeneca, - Гебреєсус
Комітет із безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я розгляне питання, пов'язані з безпекою вакцини виробництва AstraZeneca.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Консультативний комітет ВООЗ із безпеки вакцин вивчає наявні дані, перебуває в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів і проведе зустріч із цього питання завтра (16 березня. - Ред.)", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що проведені дослідження не виявили жодних ознак, що вказують на підвищені ризики виникнення тромбів у крові пацієнтів, вакцинованих препаратом проти COVID-19 виробництва AstraZeneca.

Читайте також: Вакцина AstraZeneca не збільшує ризик утворення тромбів, - Степанов

Топ коментарі

  • Топ Ган
    ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 5413 ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1106
  • Rino Onix
    Главный санитарный врач Украины заразился ковидом после прививки вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г".
  • Николай Влад
    А главный санитарный врач Ляшко пошёл дальше в маразме...
    Укололся второсортной вакциной AstraZeneca, после этого сразу заболел короновирусом и заявил, что всё идёт по плану... ВОЗ 16 марта рассмотрит вопрос безопасности COVID-вакцины AstraZeneca, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 453
    типа недоверие народа к индийской суррогатной вакцине, это нормально... так и было запланировано, поэтому и такие медленные темпы вакцинации
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини