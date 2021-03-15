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У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голодомору. ФОТО

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У Кривому Розі невідомі пошкодили меморіал жертвам Голодомору та політичних репресій у Центрально-Міському районі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У Кривому Розі вандали пошкодили памятник жертвам Голодомору 01

Як розповіли в поліції, невідомі вандали залишили на пам'ятнику написи, на стелі також помітно слід від підпалу.

Поліція Кривого Рогу проводить перевірку за даним фактом, після з'ясування обставин події поліцейські приймуть рішення про кваліфікацію злочину.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Життя тих виродків покарає.
    Не можна паплюжити пам'ять замордованих.
  • Шрек Баблокат
    Криво Рагулизм..
  • Александр Владимирович eb432179
    Пора уже ужесточать наказания за такие преступления ! Их можно назвать как преступления против народа и давать по 10-ть лет, например !
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