Зеленський обговорив з прем'єром Швеції Левеном ситуацію на Донбасі й інвестиції в Україну
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Співрозмовники обговорили ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах і забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами.
Зеленський поінформував Левена про ситуацію з безпекою на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та Севастополя.
Керівники країн обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони і перспективи співпраці двох держав у рамках партнерства НАТО з розширеними можливостями.
Сторони приділили увагу шляхам активізації торгово-економічного співробітництва. "Наш пріоритет - знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу", - зазначив Зеленський.
Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати в напрямку запозичення досвіду Швеції щодо будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.