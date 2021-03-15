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Зеленський обговорив з прем'єром Швеції Левеном ситуацію на Донбасі й інвестиції в Україну

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Зеленський обговорив з прем'єром Швеції Левеном ситуацію на Донбасі й інвестиції в Україну
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах і забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами.

Зеленський поінформував Левена про ситуацію з безпекою на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та Севастополя.

Керівники країн обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони і перспективи співпраці двох держав у рамках партнерства НАТО з розширеними можливостями.

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Сторони приділили увагу шляхам активізації торгово-економічного співробітництва. "Наш пріоритет - знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу", - зазначив Зеленський.

Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати в напрямку запозичення досвіду Швеції щодо будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.

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Топ коментарі

  • vigo
    Даже представить не могу это "обсуждение"....
  • Шрек Баблокат
    дурик!.. обсуди с Премьером Швеции покупку лицензии на производство в Украине истребителей Сааб JAS 39 Gripen Е..
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    На тлі інвестскандала з китайозами ,саме час говорити про інвестіціі з свенами !!!)))
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