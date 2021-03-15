Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях "Warrior games", - Зеленський

Ці змагання проходять у США, 40 українських ветеранів змагатимуться з командами з різних країн світу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері , інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях "Warrior games" у США для ветеранів та військовослужбовців. 40 наших воїнів змагатимуться з командами зі США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великої Британії, Грузії, Данії. З нетерпінням чекаю зустрічі з тими, хто пройде національний відбір і потрапить у команду України", - написав Зеленський.

Пресслужба Міністерства у справах ветеранів повідомляє, що змагання відбудуться у Флориді з 12 по 22 вересня.

Warrior Games - це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Міністерство оборони США проводить цей захід вже восьмий рік поспіль.

У програму змагань входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, стрільба, легка атлетика (біг і метання), велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на колясках, регбі на колясках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.

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